​Uruguay vs. Brasil EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes por el Sudamericano Sub 20

Uruguay vs. Brasil EN VIVO ONLINE abrirán la jornada de lunes por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Será un partidazo en el estadio Teniente de Rancagua desde las 3.30 pm (hora peruana) vía Movistar Deportes EN DIRECTO y el Minuto a Minuto lo podrás seguir en ElBocón.pe

Minuto a Minuto del Uruguay vs. Brasil EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes

Uruguay se enfrentará a Brasil en la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, en la que los brasileños necesitan puntuar para mantenerse vivos en la pelea por el título, después de la derrota cosechada contra Venezuela por 2-0.

En cambio, Uruguay, vigentes campeones del torneo, van segundos en la clasificación después de vencer por 0-1 a Ecuador, gracias a un gol de Facundo Batista que bastó para sentenciar un partido lento en el que la Tri no se sintió cómoda.

Brasil, en cambio, no ha sabido encontrar su lugar en el hexagonal final del sudamericano Sub 20, como tampoco lo ha hecho Rodrygo, su gran estrella y próximo jugador del Real Madrid, que en el último partido disputado contra la Vinotinto no logró marcar y fue expulsado después de perder los nervios.

Un resultado que se suma al empate 0-0 contra Colombia y que deja dudas de la capacidad de Brasil para sobreponerse y alzarse con uno de los cuatro cupos para el Mundial de Polonia que están en juego.

Probables Alineaciones Uruguay vs Brasil

Brasil: Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos Augusto, Luan, Teté, Marcos Antonio, Marquinhos Cipriano; Lincoln y Jonas DT: Carlos Amadeu.

Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Edgar Elizalde; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Rodrigo Zalazar, Juan Boselli; Darwin Núñez y Nicolás Schiappacasse DT: Fabian Coito.

Estadio: El Teniente, de Rancagua.