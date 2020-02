A 35 grados de temperatura, pero con sensación de 40 en Asunción, nos recibe Sebastián ‘El Chapu’ Fernández en su hogar que comparte con su esposa y sus dos hijos en un condominio cerca al hotel donde se hospedó Universitario de Deportes que, felizmente, tiene aire acondicionado. Frente al televisor donde su hijo juega ‘Play Station’, arrancamos la entrevista, no sin antes conversar sobre el intercambio de camisetas con Carvallo y Urruti. Un trago de gaseosa es suficiente para refrescarnos y arrancar la nota, en donde resalta el juego de Raúl Ruidíaz y el comportamiento de Comizzo, a quien coloca entre los mejores técnicos que lo dirigieron.

Escribe: Renzo Bravo de Rueda | Fotos: Jesús Saucedo - GEC

¿Cómo fue ese reencuentro con Luis Urruti y José Carvallo?

Hablé con Tito, ya nos habíamos visto en Uruguay, a ver si cuando venía nos podíamos juntar , que me quería dar una camiseta suya y yo llevarle una camiseta de San Lorenzo. Intercambiamos camisetas.

¿Qué recuerdos se te vinieron a la mente al ver a Carvallo tras tu paso por la U en el 2013?

Fue lindo, no solo encontrarme con José sino con la gente que trabaja allí en el club. Utileros, parte del cuerpo médico; me trajo lindos recuerdos, hacía tiempo que no los veía. Me puso recontento verlos bien.

¿Crees que Dos Santos es el delantero ideal para la ‘U’?

Sí, la verdad que la rompió en Uruguay y ahora está demostrando la categoría que tiene. Es un delantero con mucho gol, sacrificio, así que ojalá le vaya bien en Universitario.

¿Te hubiera gustado quedarte un tiempo más en la ‘U’?

Sí, la verdad que sí me hubiera gustado quedarme, o tener la posibilidad de volver a jugar en el club. Jugar en un club tan grande, la verdad que…cuando pasa el tiempo como que uno valora más las cosas. Disfruté muchísimo estando ahí. Siempre le deseo lo mejor a Universitario, eso no cambia.

Sebastián Fernández: “Ruidíaz es muy bandido y pícaro”

En el 2013, ¿qué fue Ángel David Comizzo para ti?

Una persona muy importante, por la confianza que nos dio todos los que estábamos ahí en el grupo. Fue el entrenador del equipo que logró salir campeón, supo llevar muy bien al grupo en las distintas situaciones que se estuvieron dando durante el año. También porque en el caso tanto de Diego (Guastavino) como mía, él nos dio la oportunidad de ir, nos llevó y agradecido siempre.

No te quiero meter presión... ¿colocarías a Comizzo en tu top de mejores entrenadores?

Sí, sin duda. Porque no es fácil salir campeón en ningún lado, en todos torneo siempre es muy difícil, aunque sea un equipo grande siempre cuesta mucho, y como te digo, Comizzo supo llevar todas las cosas que pasaron en el año, las supo llevar muy bien. En eso la verdad fue unos de los mejores que me tocó que me dirigieran. Tuve otras buenos también, pero el título es lo más importante.

¿Qué recuerdos tienes de la ofensiva del 2013: Guastavino, ‘Canchita’, Ruidíaz?

Orgulloso de haber jugado con ellos, son jugadores de mucha calidad. La verdad que con el correr del tiempo lo demostraron. Diego jugando a gran nivel, Christofer y la ‘Pulga’ son jugadores de selección, jugadores que están a nivel internacional, un nivel muy alto. Estábamos en un muy buen grupo, con grandes jugadores y, para los que estábamos adelante, se hacía todo más fácil. Con Diego, Christofer y la ‘Pulga’ se hace más fácil también jugar.

En esos años, tú podrías ya decir que Raúl Ruidíaz pintaba para llegar lejos?

Me acuerdo que él no hizo la pretemporada, sino que llegó después, y ya desde el primer momento me llamaba la atención porque era un delantero, como digo yo, muy bandido, muy pícaro, para definir en el área no perdonaba. Lo sigue siendo porque llegó donde llegó. Me encanta a mí cómo juega, siempre lo miro y le deseo que le vaya bien en la selección, donde le han dado la oportunidad, pero de repente se la ha caído porque no hace goles , pero en el juego él siempre es importante, siempre genera, y aparte de eso es una gran persona.

¿Cuál es tu opinión respecto a cómo se maneja Ángel David Comizzo?

De repente puede quedar mal en la prensa porque no se guarda nada, tiene una forma de ser muy frontal, él lo que piensa lo dice, si se enoja te lo hace saber, y eso a la prensa o a un periodista capaz le choca, pero así también era en la interna, frontal, de decir las cosas.

Y cuando regreso Comizzo, tuviste chance de retornar a la U

Sinceramente no. Nunca me dijeron si hubo una posibilidad. El año pasado tuve un año bueno acá en Paraguay y a mitad de año no tuve posibilidad de salir. Obvio que me hubiera encantado, pero no fue así. Ahora estoy en Paraguay, alentándolos como siempre.

Te enteraste que Alexi Gómez ahora está en la vereda de enfrente, ¿qué opinas?

Él es una muy buena persona, un gran compañero, con nosotros se portó bárbaro. Ojalá que le vaya muy bien, porque tiene muchas condiciones, hasta para la selección, que si vuelve a su nivel le van a dar la oportunidad también allí.

