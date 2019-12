Pedro Troglio, extécnico de Universitario de Deportes, la pasa bien en el Olimpia de Honduras, el estratega argentino ha encontrado el rumbo para su equipo y lo mantiene en las primeras posiciones, consiguiendo acabar con la mala racha de uno de los grandes del país centroamericano.

“Lo que tiene este fútbol es que es mucho más tranquilo en cuanto a la presión, a la locura de la gente. Yo estoy dirigiendo a lo que sería como el Boca de Honduras, pero lógicamente se trabaja con mucha más tranquilidad que en Argentina. Es un fútbol muy bien organizado, estoy en un club modelo, que te paga al día, que no te compromete, que no te trae problemas”, comentó Troglio.

Troglio logró salir campeón con Olimpia luego de varios años de sequía para una de las instituciones más grandes de Honduras. Hoy en día el técnico la pasa bien y no tiene planeado cambiar de aires por un buen tiempo

Pedro Troglio es entrenador del Olimpia de Honduras desde junio pasado. (Foto: AFP)

Alianza Lima oficializa el fichaje de Jean Deza (FOTO)

“Pero enhorabuena, porque yo me había acostumbrado a estar luchando abajo con Gimnasia, siempre en la pelea, y tener la posibilidad de luchar por algo importante era lo que me estaba faltando", dijo el estratega recordado por su paso en Universitario de Deportes.

“Vivo en una linda ciudad, tranquila, así que no me puedo quejar porque la estoy pasando muy bien, La vida acá es fantástica. Todos hablan de Honduras, de los peligros, y la verdad es que no tuvimos ninguna situación incómoda, vivimos en paz. Además estoy en el Caribe, con too lo que eso implica”, agregó Troglio.

