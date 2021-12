Pelé es para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. El debate eterno será con Diego Maradona, pero más allá de la rivalidad por ser el mejor de la historia, otro de los grandes acontecimientos de la carrera del brasileño, es su gol número mil.

Aunque muchos aseguran que los tantos no son reales porque les contaron los goles que hacía hasta en divisiones menores, hay un detalle que sí es real y no escapa a ninguna duda: hubo futbolistas y dirigentes que querían que Pelé anote el histórico gol a ellos y no dudaban en dejarse anotar.

José Sanfilippo, uno de los máximos goleadores del fútbol argentino, jugó algunos años en Brasil, donde enfrentó a Pelé. El ex futbolista contó que el presidente del club les pidió que se dejen anotar.

“Cuando jugaba en el Sport Bahía, en Brasil, teníamos que enfrentar al Santos, a Pelé le faltaba un gol para llegar a los mil tantos, y entró el presidente de nuestro club al vestuario a decirnos que sería un honor quedar como el equipo al que Pelé le había hecho el gol mil”.

“El tipo quería salir en los diarios, una vergüenza. Y encima, un rato después, entró Carlos Alberto, el capitán de la selección de Brasil y del Santos, a decirnos que si Pelé metía el gol, nosotros saliéramos del campo para dejarlo festejar con su gente. Una locura. Ni bola le dimos. Terminamos empatando 1-1 y el Negro se quedó con las ganas, lo metió en el partido siguiente ante el Vasco da Gama”, añadió Sanfilippo en entrevista a El Gráfico.

José Sanfilippo es el sexto máximo goleador de la historia del fútbol argentino con 226 tantos.

Finalmente el tanto tan esperado llegaría de penal. Manuel Amaro, árbitro del partido, reconoció que quería pasar a la historia: “Estaba muy cerca de la jugada y pité penal con total tranquilidad y honestidad. Reconozco que estaba deseando pasar a la historia como el árbitro que concedió el gol 1000 de Pelé”.

