Era casi un hecho. Álvaro Morata es jugador del Atlético de Madrid, pero salió en condición de préstamo para la Juventus por dos temporadas. Sin embargo, el conjunto italiano debía confirmarle a los ‘Rojiblancos’ si deseaban la continuidad del delantero español ;y, así lo hicieron, pero no directamente con los ‘colchoneros’, si no en comunicación con el ex Real Madrid.

En declaraciones para AS, Morata confirmó que la directiva de la Vecchia Signora lo llamó para confirmarle su continuidad: “Me han llamado esta semana de la Juve y ya he hablado con el director deportivo. Hasta que las cosas no se hagan oficiales, no se puede decir nada”.

Asimismo, se refirió al cambio de entrenador de Juventus. Consideró que la llegada de Massimiliano Allegri no cambia la situación del club: “El escenario ha sido siempre el mismo. Ha sido un año un poco particular porque en los últimos diez años no estaban acostumbrados a tener una temporada así y esperamos que la próxima sea mejor que esta”.

La falta de público le afectó a los ‘Bianconeri’, así lo sintió Morata: “Hemos echado de menos también a nuestra afición, porque el campo de la Juve es el campo de la Juve cuando vas a visitarlo y se nota bastante que no hay gente”.

Juventus llegó a un acuerdo con Atlético de Madrid por Álvaro Morata. Un préstamo de dos temporadas de 10 millones por cada una ;y, tras ello, tendrían la opción de comprar al delantero español por 35 millones de euros si es que desean seguir contando con él.