La selección de Argentina sostendrá mañana su último amistoso del año ante México. Este duelo también podría significar el final de la era Lionel Scaloni como técnico interino de la Albiceleste, tras la salida abrupta de Jorge Sampaoli por los malos resultado en el Mundial Rusia 2018. El estratega brindó la que sería su última conferencia de presa y reconoció que tiene una deuda pendiente.

"Me hubiese gustado dirigir a Lionel Messi", fue lo que dijo Lionel Scaloni al ser consultado sobre el balance y análisis de su campaña a cargo de la Albiceleste. Como se recuerda, al término del Mundial Rusia 2018, la 'Pulga' decidió alejarse de la selección de Argentina por las duras críticas de los hinchas. Además, el delantero reconoció que necesitaba pensar en su futuro con el plantel.

¿Se queda?

Por otro lado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia tuvo gratas palabras para el trabajo realizado por Lionel Scaloni y dejó abierta la posibilidad de ser confirmado como técnico de la selección de Argentina. Conocida las declaraciones, Leo agradeció el respaldo. "Mañana es nuestro último partido. Después se verá No tenemos conocimiento. Se agradecen las palabras de Tapia porque significa que hemos hecho un buen trabajo. A mí me dijo que está contento con lo que estamos haciendo, pero no hablamos nada del futuro", expresó el estratega.

