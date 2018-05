Un auto por cada 'chalaca': la insólita promesa del DT de Gremio

La temporada pasada fue de ensueño para Renato Gaucho, pues hizo una excelente temporada con Gremio en el Brasileirao, campeonó en la Copa Libertadores venciendo a Lanús y llegó a la final del Mundial de Clubes, perdiendo ante Real Madrid. Justamente fue un jugador de la 'Casa Blanca' quien llevó al técnico a hacerle una promesa insólita a sus jugadores.

Luego de ver la 'chalaca' de Cristiano Ronaldo a la Juventus, el DT de Gremio les dijo a sus dirigidos que les regalaría un auto por cada gol de esa forma: "Hace unos días, cuando Cristiano Ronaldo hizo un gol de chilena, les mostré mis goles de chilena y uno dijo 'No es tan difícil'. Entonces le dije 'inténtalo si piensas que es fácil. Es más, si alguno hace un gol de chilena en un partido le regalo un auto'", una increíble promesa.

Además, les dijo a sus jugadores que él era mejor que Cristiano Ronaldo: "Es muy fácil para ustedes que no me han visto jugar, elogiar a Cristiano Ronaldo solamente, pero para pronunciarse sobre quién es mejor, ustedes tendrían que buscar las opiniones de muchas personas que me vieron en el campo. Cada uno tiene su opinión y esa es la mía", afirmó Renato Gaucho a los jugadores de Gremio.

