Última Hora: Lionel Messi se perdería amistosos contra Italia

Lionel Messi padece una sobrecarga en los aductores y le generó dudas al entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, sobre su inclusión en el equipo titular que hoy enfrentará en amistoso Fifa a Italia, crack que estará en Rusia 2018 tiene pie y medio fuera del partidazo.

'Pulga' se queda sin saltar

'Más allá de que venía con una fatiga, Leo se entrenó de manera increíble y potenció a todos. Este es más el equipo de Messi que el mío', comentó Jorge Sampaoli quien prefiere no arriesgarlo a que le pase nada, pensando en el Mundial Rusia 2018.

Por otro lado, Jorge Sampaoli explicó el porqué no llamó a Mauro Icardi y Paulo Dybala. 'Paulo es buen jugador. Sin embargo, en el proceso de la selección, nosotros no logramos adecuarlo o él fue quien no se adaptó a la idea. Aún le falta complementarse con los otros jugadores. Con el caso de Icardi es igual', acotó.

En tanto, Italia, que jugará su primer encuentro tras no clasificar al Mundial, confía en ganar y dejar claro que aún son una potencia. Este es el primer encuentro que Luigi Di Biagio, quien confirmó la presencia del golero Gianluigi Buffon en el arco, pese a su gran edad (40 años).