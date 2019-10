U Católica vs. Colo Colo: Clásico fue suspendido debido a las protestas en la ciudad de Santiago [FOTO]

U Católica y Colo Colo, uno de los clásicos que tiene la Liga de Chile Campeonato Nacional AFP Planvital, quedó suspendido debido a las protestas que en la ciudad de Santiago (y otras 4 regiones del país del sur). Tras la declaración de "Estado de Emergencia", la ANFP decidió suspender el duelo más atractivo de la fecha 25.

“En virtud de la situación que afecta al Gran Santiago, la ANFP ha decidido suspender los partidos de fútbol profesional de Primera División, Primera B, Segunda División, Fútbol Femenino y Fútbol Joven de este fin de semana en la Región Metropolitana”, explicó la ANFP en su comunicado oficial.

Los partidos que se suspenderán este fin de semana en la Región Metropolitana son:

Palestino vs. Unión Española;

Audax Italiano vs. Cobresal;

Magallanes vs. Cobreloa;

Melipilla vs. Copiapó;

Universidad Católica vs. Colo Colo

Universidad de Chile vs. Everton.

El general que está a cargo de la ciudad de Santiago durante el Estado de Emergencia es Javier Iturriaga, quien afirmó lo siguiente: "Solamente los eventos masivos, como puede ser un partido del fútbol, como el partido del domingo, que esperamos que se dé. Esperamos que sea un momento de alegría para el país y quizás podamos ver un nuevo campeón", indicó Iturriaga y aclaró que no es hincha de la U Católica.

