Uno de los episodios más peculiares que se dieron en el último Mundial de Clubes fue la discusión entre Antonio Mohamed, técnico de Rayados de Monterrey, y Jürgen Klopp, DT de Liverpool. En la semifinal, el ‘Turco’ desafió al alemán a pelearse luego de que el técnico rival le hiciera algunos gestos. En entrevista con Enganche de Argentina, el técnico dio su posición.

“Sentía que me intentó basurear”

“Con Klopp pasó que me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura. Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé, si lo puteo en inglés no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la c... bien de tu madre, a quién te comiste p... Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro”, afirmó el ‘Turco’ Mohamed.

El título más importante de su carrera

Además, Antonio Mohamed resaltó la importancia de haber conseguido el título del Torneo Apertura 2019 con Monterrey: "Fue un hermoso desafío y puedo decirte que es el título más importante de mi carrera. Está delante de todo, porque se dio con el club que yo quiero, en el club por el que tengo tanto afecto como Huracán y contra América y en el Azteca. Así que fue todo perfecto. Fue soñado y aceptamos el reto por el Mundial de Clubes. Yo conocía el plantel, sabíamos que podíamos competir y fue todo espectacular”, indicó el DT.

