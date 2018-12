Trueque alucinante: Juventus ofrece a dos titulares para fichar a Isco

Isco, uno de los jugadores más criticados por la hinchada del Real Madrid en lo que va de la temporada, podría salir del club para junio de 2019. Uno de los clubes más interesados en ficharlo es Juventus, quien estaría dispuesto a una locura para quedarse con el malagueño.

Según ha informado el medio Sky Italia, Juventus tiene pensando darle dos jugadores a Real Madrid para quedarse con Isco. Se trata de Miralem Pjanic y Sami Khedira, ambos titulares con el conjunto merengue, en lo que sería algo visto por primera vez entre ambos clubes.

Pero este no es el único destino posible para Isco. En Italia tiene las ofertas de Milan y Napoli, mientras que en Inglaterra es tentado por Arsenal y Manchester City, dos clubes que encajan a la perfección con el estilo de juego del malagueño.

Su actualidad en Real Madrid no es buena. Para Santiago Solari no es titular por nada del mundo y, pese a tener minutos en la final del Mundial de Clubes y marcar uno de los goles, su situación no cambiaría.

