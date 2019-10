Trent Alexander-Arnold celebró haber conseguido un 'Récord Guinness' en la Premier League | VIDEO

Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Liverpool, campeón de la Champions League y que sorpresivamente quedó fuera del once ideal de la temporada en la entrega del FIFA Balón de Oro, ha conseguido un Récord Guinness y habló acerca de ello.

El defensa del Liverpool Trent Alexander-Arnold recibió este miércoles el galardón por conseguir un 'Record Guinness' como jugador que más asistencias ha dado (12) en una sola temporada en la Premier League.

La campaña pasada, el lateral derecho del Liverpool superó a Andy Hinchcliffe y Leighton Baines, que lograron once asistencias en las temporadas 1994/1995 y 2010/2011, respectivamente.

