La traición de Ronaldinho a Kléberson

El 12 de agosto del 2003 era noticia que el Manchester United había cerrado el fichaje del centrocampista José Pereira Kléberson, proveniente del Atlético Paranaense. Aquel traspaso se cerró por 8,4 millones de euros y fue especial pues se convirtió en el primer brasileño que vistió la camiseta de los 'Red Devils'.

Pero la decisión del jugador de 38 años de entrenar en el Old Trafford no nació de él mismo, sino tuvo influencia por un astro de su país. "Ronaldinho me dijo que iría al Manchester. ¡Él siempre me decía 'ven al Manchester'! Yo quería ir pero era reacio porque no sabía hablar inglés y en el United no había nadie que supiera portugués. Me convenció, pero él nunca llegó al club", confesó a ESPN.

Kléberson solo disputó 20 partidos en las 2 temporadas que estuvo en Inglaterra. La suerte no estuvo de su lado y no logró adaptarse al idioma ni al continente europeo.