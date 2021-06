Es oficial. Tottenham Hotspur anunció a su nuevo entrenador, el portugués Nuno Espirito Santo, quien llega al club londinense tras abandonar el Wolverhampton Wanderers.

El luso firma un contrato de dos años con los ‘Spurs’, que despidieron a José Mourinho en abril y contrataron, de forma temporal, a Ryan Mason hasta el final de temporada.

”Es un enorme placer y honor estar aquí. Estoy muy feliz y con muchas ganas de empezar a trabajar. No tenemos días que perder y debemos empezar con el trabajo inmediatamente porque la pretemporada arranca en unos días”, dijo el técnico en un comunicado.

Antes del Tottenham, Nuno pasó cuatro temporadas en el Wolves, al que ascendió del Championship (Segunda división inglesa) en 2018 y que ha mantenido en la Premier League las tres últimas campañas, logrando incluso llegar a la Europa League, donde alcanzaron los cuartos de final. Además, Nuno entrenó al Rio Ave, al Oporto y al Valencia.

La contratación del portugués llega después de los intentos fallidos para fichar a Antonio Conte, Mauricio Pochettino Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso y Julen Lopetegui.

Nuno lideró al Wolverhampton en el ascenso de la Championship y ha contribuido a que se instalara como un equipo competitivo en las últimas cuatro temporadas.

Los ‘Spurs’ decidieron prescindir de Mourinho, que no ganó ningún título en sus 17 meses al frente del equipo luego de ser reclutado en 2019. Once años después de su histórico triplete con el Inter, el portugués volverá al ‘calcio’ tras comprometerse por tres años como entrenador del AS Roma.