Junio es el mes del orgullo LGBT y uno de los jugadores del Real Madrid, Toni Kroos, se refirió al tema de la homosexualidad en el mundo fútbol, explicando por qué no aconsejaría a un jugador a salir del closet debido a los comentarios de los hinchas en las gradas.

"Mi sentido común, por supuesto, me dice que todos deberían ser libres de vivirla (su sexualidad) en el siglo XXI, pero no sé si aconsejaría a un futbolista salir del armario. A veces se lanzan insultos en el campo, y dadas las emociones de los fanáticos en el estadio, no se puede garantizar que eso no devalúe el ánimo del jugador”, afirmó Toni Kroos en entrevista con la revista GQ Alemania.

El jugador alemán participó en una edición especial de la revista GQ por el mes del orgullo LGBT y añadió: “Esto no debería suceder, y el futbolista tendría mucho apoyo de su entorno y de muchos equipos, pero tenés que decidir personalmente si para ti te va a suponer una ventaja o una desventaja en el campo. No creo que hoy sea una ventaja”, planteó el alemán.

El presente del Real Madrid

De otro lado, Real Madrid se prepara para el reinicio de LaLiga Santander y tendrá un encuentro ante el Eibar. Por ello, el equipo de Zinedine Zidane viene realizando partidos de preparación en el estadio Di Stéfano. Se ha disputado a la misma hora que jugarán el encuentro oficial (19:30 horas), con equipaciones oficiales e incluso han probado la nueva iluminación del estadio.

