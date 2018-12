Tomas Muller se disculpó con Tagliafico con foto en Instagram

Thomas Muller pidió perdón por su violenta falta contra Nicolás Tagliafico en el partido entre el Ajax y el Bayern Munich. El delantero alemán no había medido la acción y le había propinado una tremenda patada en la cabeza que terminó sacándolo del partido.

Tras reconocer que fue muy dura la falta, el jugador del Bayern Munich pidió perdón al jugador del cuadro holandés y para ello usó sus redes sociales.

"No, no, por supuesto que no quise hacer eso", había afirmado el delantero de 29 años ante la prensa. Müller, de esta manera, vio la primera roja directa en sus 462 partidos con el Bayern Munich.

Asimismo, afirmó que acudió al vestuario del Ajax para disculparse ante Nicolás Tagliafico después del partido, pero el argentino, autor del 3-3 definitivo, ya se había ido.

"¡Siento mucho lo que pasó ayer! No fue intencionado", escribió en su cuenta personal en Instagram.