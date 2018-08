Titular y campeón del mundo con Francia pasa difícil momento en su club

Hace solo un mes, todo era felicidad para un jugador bastante cuestionado en la selección de Francia, pero que desde el partido ante la selección peruana se quedó con el puesto de titular.

Olivier Giroud fue una de las grandes figuras que obtuvieron la Copa del Mundo en Rusia 2018, aunque hoy vive una situación completamente a la de hace un mes.

Desde Inglaterra, los medios informan que Olivier Giroud no tiene su futuro asegurado en Chelsea, pues Maurizio Sarri no lo quiere en su equipo debido a que no es goleador. Por ello, uno de los grandes clubes que lo pretenden es Atlético de Madrid, que ya tiene buen número de jugadores franceses.

En una entrevista con el diario francés Dauphiné, Olivier Giroud señaló que se han dicho muchas cosas en los últimos días, pero en un futuro cercano mi objetivo no es regresar a Francia. Por ahora soy jugador del Chelsea.

LEE ADEMÁS