Tijuana vs. León EN VIVO ONLINE vía Fox Sports por cuartos de final del Clausura de Liga MX

Tijuana vs. León EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la ida de cuartos de final del Clausura de Liga MX, este miércoles 8 de mayo, desde las 9:06 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tijuana y León se verán las caras en Baja California, en el primer choque entre ambos para definir al semifinalista del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Caliente.

Tijuana vs. León: horarios del partido

México - 9:06 p.m.

Ecuador - 9:06 p.m.

Perú - 9:06 p.m.

Colombia - 9:06 p.m.

Bolivia - 10:06 p.m.

Chile - 10:06 p.m.

Paraguay - 10:06 p.m.

Argentina - 11:06 p.m.

Uruguay - 11:06 p.m.

España - 4:06 a.m. (jueves 9 de mayo)

Tijuana recibirá a León, el líder de la fase regular que terminó con la mejor defensa (14 goles en contra) y el mejor ataque (41 goles a favor), además de que tuvo al campeón de goleo, el ecuatoriano Ángel Mena.

León, asimismo, firmó una temporada en la que fijó un récord de triunfos consecutivos al sumar 12 para superar la marca histórica que era de 11, impuesta por Cruz Azul en la temporada 1971-72

Pese a los impresionantes números, en León no se consideran favoritos para ganar la serie. Así lo afirmó el delantero Ángel Mena, en conferencia de prensa.

"No, favoritos no nos consideramos, sí creemos que hemos hecho un buen torneo; los ocho equipos que están en Liguilla han hecho grandes méritos para estar ahí, cualquiera tiene la posibilidad de salir campeón, nosotros somos uno más, después no nos consideramos favoritos, sí que nos consideren que vamos a ir por el título", indicó Mena.

El colombiano Óscar Pareja, entrenador del Tijuana -octavo en la fase regular-, aseguró que su equipo sabe que puede jugar bien y con esa mentalidad recibirá al favorito León.

"Estamos enfocados en crecer y competir bien. Los jugadores tienen la confianza en lo que puede lograr el equipo, no solo por lo conseguido y crecido, sino por el grupo unido y fuerte que hemos hecho", señaló Pareja en una rueda de prensa.

Tijuana vs. León: probables alineaciones

Tijuana: Manuel Lajud; Julián Velázquez, Luis Fuentes, Diego Braghieri, Omar Mendoza; José Rivero, Diego Rodríguez, Jesús Angulo; Gustavo Bou, Miler Bolaños y Ariel Nahuelpan.

León: Rodolfo Cota, Andrés Mosquera, William Tesillo, Ramiro González, Dylan Zúñiga, Luis Montes, José Rodríguez, Ángel Mena, Rubens Sambueza, Joel Campbell y José Juan Macías.

Con información de AFP y EFE