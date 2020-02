Rezagados en la tabla de posiciones, los Tigres buscarán mejorar su paso en el Clausura 2020 de la Liga MX, cuando se enfrenten a los Pumas por la octava jornada del torneo.

A estas alturas de la competición, los Tigres con su ostentosa nómina marchan errantes en la decimotercera posición con siete puntos de 21 posibles, mientras que los Pumas con un plantel modesto tienen 14 unidades y son terceros de la clasificación.

¿A qué hora se juega el Tigres vs. Pumas por el Clausura 2020 de la Liga MX?

Tigres y Pumas chocarán este sábado, desde las 10:00 de la noche (hora peruana), en el estadio Universitario.

Horarios en el mundo:

21:00 horas - México

22:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

23:00 horas - Venezuela, Bolivia

00:00 horas del domingo - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

03:00 horas del domingo - Reino Unido

04:00 horas del domingo - España, Alemania, Italia, Francia

Los Tigres han sufrido cuatro derrotas en este torneo, todas como visitante, y además tienen una diferencia de goles negativa: siete a favor por ocho en contra.

La escuadra dirigida por el brasileño Ricardo Ferretti ha sido criticada por su falta de eficacia ofensiva y por la crisis de resultados.

Además, sufrieron una derrota en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Alianza salvadoreño, resultado que pudieron revertir de manera dramática —con un gol de cabeza de su arquero, el argentino Nahuel Guzmán, en los descuentos— el miércoles para avanzar a cuartos.

¿Dónde ver el Tigres vs. Pumas?

TUDN cuenta con los derechos de transmisión del compromiso.

“Es una mala racha, pero no estoy preocupado, hay que seguir trabajando” dijo Gignac quien admitió que sus Tigres tendrían una cuesta muy pesada que subir si el sábado no vencen a los Pumas en el estadio Universitario, en Ciudad de México. “Hay que ganar porque si no vamos a tener un retraso importante y no lo podemos permitir”, recalcó el atacante francés.

En el aspecto individual, Gignac lleva cuatro goles en el torneo y ocupa el segundo lugar de la tabla de goleadores; en lo colectivo, el francés espera un repunte para pensar en la clasificación a la liguilla. "Nos gustaría terminar (la fase regular) entre los primeros cuatro!, remató Gignac. Por lo pronto, entre los Tigres y el cuarto lugar de la tabla hay una diferencia de seis puntos.

Los Pumas de Míchel han tenido una sorpresiva participación en el torneo, incluso ya han alcanzado el liderato, pero lo perdieron la semana anterior al caer en casa 2-1 ante el Morelia. “Los puntos que tenemos (14) son merecidos, pero esta derrota ya tocaba por el exceso de elogios que hemos tenido”, apuntó Míchel.

Ahora para los felinos de la Universidad Nacional Autónoma de México se vienen dos partidos ante rivales con planteles más potentes: los Tigres y el América.

De cara al próximo compromiso, el defensa Alejandro Mayorga advirtió que, pese a la diferencia de planteles “Tigres es un equipo complicado, pero llevamos muy buen paso y somos favoritos”.

Con información de AFP