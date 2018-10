Thibaut Courtois sería el más afectado con la salida de Julen Lopetegui

Real Madrid vive hoy una muy tensa situación, afirma 'El País', un importante diario español. Al decisivo encuentro contra Barcelona en la Liga Española se le ha sumado el conflicto que existiría en el camerino con la salida de Julen Lopetegui y los posibles reemplazantes.

Desde España dieron dos nombres en concreto: José Mourinho y Antonio Conte, personas non gratas en el vestuario, según detalló el citado medio ibérico. Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema y Thibaut Courtois estarían en desacuerdo con ambos técnicos.

Sin embargo, el más perjudicado con la llegada de alguno de los dos es el portero Thibaut Courtois, al haber tenido roces con ellos cuando estuvo en el Chelsea.

"'¡No me lo puedo creer!'.Yo aquí soy el único que ha trabajado con Conte y con Mourinho. Me fui de Londres para no tener que pasar por algo así otra vez y ahora resulta que viene Conte, y si no, Mourinho", citó el periódico madridista, acerca de un comentario que lanzó el belga en el vestuario.

Al parecer los días de Julen Lopetegui en el Real Madrid están contados, pero lo peor vendría después con el reemplazo. Al menos así ha dejado ver 'El País'.

