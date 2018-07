Thibaut Courtois: "Apagué el televisor, no quise ver a Francia festejar"

Thibaut Courtois, arquero de la selección de Bélgica, se refirió al título conseguido por Francia. Como se recuerda, los belgas fueron eliminados por los franceses en una de las llaves de las semifinales.

"Vi el partido entre Francia y Croacia, no es que me perdí todo, pero en el minuto a falta de un minuto apagué la televisión, porque no quería ver celebrar a los franceses", sostuvo el arquero del Chelsea ganador del Guante de Oro del Mundial, a la televisora belga RBTF.

Thibaut Courtois aparece como una de las primeras opciones del Real Madrid para reforzar el arco. De Gea era el que tenía más opciones, pero su mala Copa del Mundo complicó su llegada al elenco madridista.

