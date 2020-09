Thiago Silva cerró por completo su etapa como jugador de PSG a finales de agosto, tras fichar por Chelsea y mudarse a Inglaterra para iniciar una nueva experiencia profesional; sin embargo, un mes después se animó revelar el dolor que le causó su salida del cuadro parisino sin una despedida digna.

El zaguero brasileño ya es capitán con los ‘Blues’ en la Premier League, pero no olvida cómo Paris Sain-Germain lo declaró prescindible luego de ocho temporadas. En diálogo con la revista France Football, se mostró totalmente inconforme con el proceder de Leonado, director deportivo del club.

“Es una situación que me cabreó. Realmente no me gustó la forma en que se llevó a cabo. Yo estaba en Brasil, en cuarentena, cuando Leonardo me llamó. Primero me preguntó si estaba bien para seguir dos meses más para competir en una posible Final 8 (de la Champions). Le dije que sí. Pero respondió que el club no iría más allá de estos dos meses. Serían dos meses y nada más. Debería haberse hecho de manera diferente”, opinó Thiago Silva.

“Toda mi carrera en el PSG, di el máximo, nunca hice trampas. ¿Es como si tres partidos en Final 8 lo cambiaran todo? ¿Y todo lo que había logrado en esos ocho años ya no importaba? No es consistente”, agregó el defensor.

El actual referente del Chelsea también aprovechó su descargo para respaldar a Edinson Cavani, figura que PSG tampoco renovó a pesar de su rica historia en la capital francesa.

“Leo hizo esto de una manera incómoda y apresurada. No solo conmigo. También pienso en Cavani, que es el máximo goleador de la historia del PSG. Lo digo para que el club progrese y no cometa este tipo de errores en el futuro”, afirmó.

¿Posible reencuentro?

A pesar del desplante sufrido, Thiago Silva se anima a decir que sueña con un partido de despedida frente a PSG.

“Es terrible no haber podido sentir por última vez el cariño de la afición del PSG. Eso me duele. Seguiré apoyando a este club que permanecerá en mi vida para siempre. Entonces, ¿por qué no volver en unos años para jugar un último juego? Podríamos organizar un partido amistoso entre Fluminense y PSG, ¿no?”, declaró el defensa, quien acumula una segunda despedida amarga en su carrera.

“Lo peor es que sucedió lo mismo en el AC Milan. En ese momento, Pirlo, Nesta y Gattuso disputaron su último partido en San Siro. Estuve allí, pero no sabía que también estaba jugando mi último juego. Finalmente, jugué en los Juegos Olímpicos de Londres y me uní al PSG sin despedirme”, comentó.