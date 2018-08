​El desgarrador testimonio de cómo Maradona luchó por dejar las drogas [VIDEO]

Nadie como Fernando Signorini, expreparador físico de la Selección Argentina, conoce a Diego Armando Maradona. Fue él quien entrenó personalmente al 'Pelusa' cuando este luchaba por volver a la Albiceleste a la par que disputaba un encuentro vital contra un adversario que amenazaba con destruirlo: las drogas.

En un documental emitido por National Geographic, Fernando Signorini contó cuánto sufrió el exjugador argentino para tratar de superar la adicción a la cocaína antes del Mundial de Estados Unidos 1994.

Como parte de su rehabilitación, Maradona se fue a entrenar a La Pampa. Fue en ese lugar que el zurdo volante sufrió el síndrome de la abstinencia.

"Había dejado la cocaína, no había llevado ni medio miligramo. Una noche escucho un ruido y era Diego. Estaba en la puerta y me miraba con los ojos muy fijos y me hizo así (mueve la cabeza hacia un lado). Yo entendí y rápidamente me puse las zapatillas, me abrigué y le dije vamos. Yo sabía por qué me había hecho así, le había venido el síndrome (de abstinencia). Entonces nos fuimos a correr. Después de un rato había pasado. 'Lo superé', dijo Diego", recordó Fernando Signorini entre lágrimas.

"Yo lo recuerdo con mucha emoción porque solo Diego y yo sabemos todo lo que hizo él, el esfuerzo brutal que hizo para poder derrotar a la cocaína", añadió el preparador personal del considerado mejor jugador de todos los tiempos.

Como se sabe, al final Diego Maradona sí pudo jugar la Copa del Mundo, pero solo lo pudo hacer en dos partidos debido a que dio positivo por efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina, cinco sustancias que tienen efectos estimulantes y que también ayudan a perder peso. Aquel hecho marcó su despedida de la selección de Argentina.