Ter Stegen y la increíble revelación contra Claudio Bravo en Barcelona

Hoy por hoy, Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo. El guardameta de Barcelona llegó hace 3 temporadas al cuadro culé, en el que también estaba el arquero de la selección de Chile, Claudio Bravo.

Por ello, Ter Stegen habló sobre la competencia que existía con el chileno en aquel entonces: Yo quería ser el número uno aquí como fuera. Y claro, cuando me enteré que estaría Claudio Bravo fue complicado. Porque era internacional, había ganado títulos, tenía más experiencia, dijo el portero de Barcelona.

Además, el portero alemán afirmó que no le gustaba competir con el ex arquero de la selección de Chile: Compartir trabajo durante unos años es muy complicado. Después del primero fue difícil aceptar la situación, pero había que hacerlo porque ganó la Liga, pero después del segundo año ya no me gustó la situación. Supimos todos y el club también que aquello era difícil, reveló Ter Stegen.

Hace dos años Claudio Bravo dejó el Barcelona para llegar a Manchester City, club donde actualmente es suplente del portero brasileño Ederson Moraes.

