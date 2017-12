Teófilo Gutiérrez: "Siempre he sido leal con mis compañeros"

Teófilo Gutiérrez salió el frente para responder a quienes lo acusan de haber intentado seducir a la esposa de Roberto Ovelar, mientras ambos eran compañeros en el Junior de Barranquilla. El delantero colombiano negó todo en su contra.

"Mi comportamiento siempre ha sido leal. Mi familia me conoce, al igual que mis amigos y toda la gente del fútbol. La verdad es que siempre me he manejado como soy. No tengo dos personalidades, tengo solo una y ya todo el mundo me conoce. Hay que respetar a los demás primero que todo", sostuvo Teófilo Gutiérrez.

El atacante colombiano ofreció estas declaraciones tras la entrega de regalos a los niños del humildes del barrio de La Chinita, por Navidad. En este lugar Teófilo Gutiérrez creció y empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol.

"Con ese tema quiero ser muy cuidados, muy respetuoso, sabiendo que he hecho las cosas bien", apuntó Teófilo Gutiérrez sobre las afirmaciones que pesan en su contra.

Como se sabe, el escándalo estalló cuando Roberto Ovelar confirmó que un compañeros suyo en Junior había intentado seducir a su esposa Gladys Ortega. Aunque el paraguayo nunca reveló el nombre, las acusaciones eran para Teófilo Gutiérrez.

Esta situación originó que Roberto Ovelar deje el Junior y fiche por el Millonarios de Bogotá, donde ahora reside junto a su pareja.