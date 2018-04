El tenso momento entre Seedorf y los hinchas del Deportivo La Coruña [VIDEO]

El Deportivo La Coruña está a un paso del descenso en España. Ni siquiera con la llegada de Clarence Seedorf el querido 'Depor' ha podido levantar cabeza. Está antepenúltimo con 28 puntos (con un partido más), seis menos que el Levante y a ocho del Espanyol. Solo le quedan cuatro fechas para intentar la hazaña.

Este último viernes, el Deportivo La Coruña tenía la obligación de ganar en su visita al Leganés, pero no pasó de un empate (0-0). Los hinchas 'herculinos' que fueron a acompañar a su equipo no aguantaron más y esperaron al entrenador Seedorf para reclamarle por la actuación de sus dirigidos.

Aunque el holandés quiso apaciguar los ánimos pidiendo a los aficionados que "apoyen al equipo hasta el final", los fanáticos le reprochaban que sus jugadores no se habían 'movido' en el terreno de equipo.

"Mañana (hoy) voy a publicar lo que corren nuestros chicos y vas a poder compararlo con los demás, a ver si no corren", respondió Clarence Seedorf, no sin añadir que sus jugadores "están dando la vida". Los hinchas no se quedaron contentos y exigieron la renuncia de los directivos.

Mira el video del cara a cara de Seedorf y los hinchas del 'Depor'