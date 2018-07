Técnico de Croacia arremete contra los políticos oportunistas de ese país

Ocurre en todos lados. Si a la selección de fútbol de un país le va bien en un torneo internacional, de inmediato hay muchos que "quieren subirse al coche" para llevar "agua para su molino". Oportunistas existen en cualquier parte del mundo. Políticos, sobre todo.

Sino que lo digan los jugadores de la selección de Croacia, que tras su histórica participación en Rusia 2018 han sido vistos como un "producto rentable" por algunos políticos de ese país para mejorar su imagen o ganarse algo con la fama de los nuevos 'héroes croatas'.

Sabiendo que iban a darle un gran recibimiento en Zagreb, el entrenador Zlatko Dalic se anticipó y 'parchó' a los políticos que habían planeado estar junto a ellos. En una dura carta, que fue replicada por el diario As de España, el técnico advirtió a esos oportunistas que "no son bienvenidos, pues han hecho de Croacia el país más pobre de Europa".

Aquí la traducción de la carta de Zlatko Dalic:

"Esta generación ha demostrado que un grupo de grandes futbolistas puede alcanzar la cúspide mundial sin importar la nación, el presupuesto o la importancia del estadio.

Escribo estas líneas por la difícil situación de Croacia. Croacia es el país más pobre de la Unión Europea [de los 28 países, es el tercero con menor PIB per cápita, con 11.700 euros, solo por detrás de Bulgaria y Rumania], gobernado por miembros de lo que ha sido considerada como una organización criminal. Croacia es un país del que millones de personas se han marchado en los últimos 20 años. Hoy, en Croacia, nuestros jubilados no son capaces de cubrir sus necesidades básicas, los jóvenes no pueden costearse la enseñanza, la sanidad se está colapsando y la judicatura protege al gran capital y es corrupta.

Pido a los políticos y a todos los representantes de las autoridades que han llevado al pueblo al infierno de la miseria, la desesperación y la pobreza que se alejen de la selección de Croacia. No son bienvenidos en nuestro vestuario, no queremos hacernos fotos ni tratar con ustedes. Son quienes han hecho de Croacia el pueblo más pobre de Europa. Tenemos niños que nunca han visto el mar, y Croacia tiene más de mil kilómetros de costa [son 1.880]. Tenemos niños que se van con hambre a la cama, porque sus padres, desempleados, no tienen qué darles para comer.

La gente que le ha hecho esto a nuestro país no es bienvenida. Por favor, respetad nuestra decisión, no vistan camisetas de fútbol ni uses nuestro éxito para vuestra promoción. Así socavan el valor de nuestro trabajo".