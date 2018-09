Técnico Juan Carlos Osorio coquetea con Colombia

OMAR JAMES DÁVILA

Juan Carlos Osorio, técnico de la selección de Paraguay y presentado por la Asociación Paraguaya de Fútbol para el proyecto rumbo al Mundial Qatar 2022, reconoció la existencia de una cláusula liberatoria en caso le propongan dirigir a la selección de Colombia.

Antes de viajar a Asunción para asumir el cargo, el extécnico de la selección de México habló con el diario El Colombiano y admitió que sí existe una cláusula liberatoria en caso de que la Federación Colombiana de Fútbol le ofrezca la selección de Colombia e insinuó que sí hubo diálogos con la dirigencia de la FCF. “Sí, hay una cláusula acordada por ambas partes, que incluso fue sugerida por la Federación Paraguaya. Si los que toman las decisiones en Colombia hubieran cumplido las fechas, se evitaría esta situación apretada y coyuntural”, reveló Juan Carlos Osorio sobre la situación.

“Ellos ya saben el tema y ojalá cuenten realmente lo que pasa en esta situación. No entendí la rueda de prensa de (el presidente de la FCF Ramón) Jesurún cuando dijo que no tenían plan A, B, C; ojalá en algún momento se aclaren las cosas. Fui muy respetuoso con lo que me dijeron y por eso acepté también la cláusula para firmar con Paraguay, porque le estoy dando importancia a Colombia”, concluyó Juan Carlos Osorio.