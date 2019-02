Técnico del Cardiff reveló qué le dijo Emiliano Sala antes del accidente

La ciudad de Progreso, lugar donde se crió y creció Emiliano Sala, vivió uno de los momentos más emotivos y conmocionantes en mucho tiempo. Allí se llevó a cabo el funeral del futbolista argentino y hasta esa comunidad de Santa Fe llegaron muchas personas, entre ellas el presidente del Cardiff City, Neil Warnock, quien contó a la prensa los diálogos que tuvo con Sala una vez que se cerró su traspaso.

El inglés de 70 años viajó desde la ciudad galesa hasta el pueblo santafesino para rendirle el último homenaje, se detuvo ante los medios presentes y reveló qué le dijo Emiliano Sala.

"El me dijo, 'yo te voy a dar los goles, voy a ser la clave de este equipo' y yo le dije que seguro iba a ser así. El era un tipo de jugador con un corazón gigante y como persona no conozco a nadie que haya dicho una mala palabra acerca de él o que haya tenido un mal discurso sobre él", aseguró el técnico británico

"Es un momento muy especial. El recuerdo de Emiliano nos trae lágrimas a los ojos. Todo el pueblo está unido y es impresionante la unión que se formó para recordarlo", agregó.

Asimismo, comentó cómo se sintió cuando se enteró de la noticia y destacó que lo sintió como parte de la familia del Cardiff. "Estas cosas no suceden en el fútbol. Nunca he conocido en 40 años una cosa como esta, es algo que siempre esperas que nunca pase. Fue muy emotivo tener que disputar partidos al mismo tiempo. Era mi jugador, los sentimientos me han perseguido todo el tiempo", dijo.

Cerca del final, el entrenador fue consultado por el tema económico que atraviesa tanto el Cardiff como el Nantes, con respecto al monto en el que se estableció el fichaje, sin embargo, el inglés prefirió no contestar.

