Técnico de San Martín asume entre lágrimas el descenso | VIDEO

Rubén Forestello, estratega de San Martín de San Juan, no contuvo el llanto en la conferencia de prensa posterior al descenso de su equipo, tras la última jornada de la Superliga Argentina.

Se va a la B

El técnico argentino asumió la responsabilidad del triste desenlace del cuadro sanjuanino, que venció este domingo 2-1 a Talleres para intentar salvar la categoría, pero no logró su objetivo.

Video: Fox Sports

'Me hago cargo de lo deportivo y siento no haber podido colaborar. Me pongo de pie con mis jugadores, con los dirigentes, con la gente misma', señaló después de la victoria de Patronato sobre Argentinos Juniors, condenatoria para los verdinegros en la fecha 25.

'Solamente siento mucha angustia por lo que ha sucedido, porque es mi tercer proceso en esta institución, porque tengo cariño por la provincia de San Juan', destacó Rubén Forestello visiblemente afectado por el final de la campaña.

'San Juan para mí no es un trabajo normal, hemos brindado alegrías y otras amarguras como las de hoy, y lo siento en el alma. Hemos tenido un mal semestre, pero más allá de todo pido disculpas', indicó el entrenador.