Técnico alemán revela que rechazó oferta del Real Madrid

Tras la salida de Zinedine Zidane, el Real Madrid se tomó como objetivo encontrar un nuevo técnico que pueda cubrir el vació del francés, quien logró gestionar muy bien el vestuario del conjunto blanco y ganar la Champions League tres veces consecutivas.

Se trata de Julian Nagelsmann, un joven técnico que está dando qué hablar en el fútbol alemán. El entrenador de 31 años dirige actualmente al Hoffenheim y reveló que el Real Madrid le hizo llegar una oferta, pero la rechazó.

"No es que no pensara en la oferta. ¿Quién colgaría el teléfono si le llama el Real Madrid?. El Universo Club de Fútbol no existe y no hay nada mucho más grande que el Real Madrid", dijo el técnico alemán en declaraciones para 11 Freunde.

Julian Nagelsmann, quien después aceptó una oferta del RB Leipzig para dirigirlo a partir de junio de 2019, señaló que no se siente listo para dar el salto a un equipo como el Real Madrid.

"Estoy en la cómoda posición de tener sólo 31 años, todavía soy joven. Si mi carrera como entrenador continúa hasta cierto punto, puede que más adelante tenga otra oportunidad de hacerme cargo de un equipo de esa categoría. Familiarmente tampoco venía bien mudarse al extranjero ahora", finalizó.