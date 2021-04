La creación de la Superliga europea se presentó como una gran alternativa que podía aportar en el mundo del fútbol, según Fabio Paratici, director deportivo de Juventus. Después de la renuncia de algunos miembros del torneo, el integrante del club italiano aseguró que avanzar con el proyecto pudo significar “una oportunidad única para ayudar” a todo el movimiento.

“Vivimos 72 horas únicas. Seguimos convencidos de que la idea era buena. Era una oportunidad única para ayudar a toda la pirámide del fútbol, a toda la estructura”, dijo el miembro de la plana dirigencial en la televisión italiana DAZN en la antesala del duelo de la Serie A contra el Parma.

“Como todos los cambios, es necesario asimilarlos. También fue impactante cuando la Copa de Europa se abrió a todos, cuando cambiamos nuestro logotipo. Era necesario un mínimo de tiempo para asimilar el cambio. Habría sido bueno para el fútbol”, insistió Paratici en la conversación con el medio citado.

Show Player

De otro lado, el hombre de Juventus no dudó además en contestar a Alessandro Lucarelli, directivo del Parma, su rival en el partido liguero de este miércoles, quien acusó al presidente de los ‘bianconeros’ Andrea Agnelli por no respetar los valores del mérito deportivo y ser además un “pésimo empresario”.

“Hablaron todos y para hablar de un tema hay que estar preparados. Yo no hablo de medicina con un doctor. Respetamos las opiniones de todos, en particular las de los aficionados, a los que echamos de menos, pero no puedo considerar todas las ideas que da la gente”, aseguró.

“Respetamos las opiniones, pero el mérito deportivo nadie lo puso en duda”, sentenció el directivo antes del compromiso que terminó con victoria de la ‘Juve’ por 3-1 sobre Parma en la jornada 32 de la Serie A.