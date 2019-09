Superliga Argentina | Histórico de Vélez y compañero de Abram se defiende tras grave acusación de su esposa | VIDEO

Fabian Cubero vive un momento muy complicado. Su ex esposa y madre de sus hijas, Nicole Neumann acusó al jugador de Velez Sarfield de querer verla muerta. Esto sucedió durante uno de los cortes del programa de televisión "Nosotros a la Mañana", donde había sido invitada para ser panelista.

“Es insoportable levantarse todos los días y tener un temita. Nunca quiero contar nada porque es horrible hablar del papá de tus hijas, con el que compartiste once años y que va a formar parte de tu vida siempre. Pero que te pongan trabas siempre es insoportable”, señaló Neumann.

Tras ser consultado sobre las declaraciones de su esposa, el compañero de Luis Abram en Velez Sarfield, argumentó no saber nada al respecto y se mostró sorprendido: “La verdad, me sorprende esta situación. Que diga que la quiero matar es fuerte. Eso es muy fuerte. No quiero hablar nada porque no estoy al tanto. Hay cosas raras”.

Cubero y Neumann, contrajeron matrimonio el 2008 y desde ese entonces se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la farándula argentina hasta que en abril del 2018 anunciaron el fin de su relación.

