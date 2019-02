Sufre Real Madrid: Sergio Ramos recibe dura sanción en Champions League

A Sergio Ramos le pasó factura buscar que se le amoneste con tarjeta amarilla para llegar limpio a los cuartos de final. La UEFA anunció este jueves la dura sanción que ha recibido el defensor central de Real Madrid.

La UEFA anunció que Sergio Ramos no podrá jugar dos partidos por la Champions League debido a la sanción puesta. Esto significa que no solo se perderá el partido de vuelta ante Ajax, sino que también estará ausente en el partido de ida por los cuartos de final si es que el Real Madrid logra la clasificación ante los holandeses.

¿Cómo surgió esta sanción?

Luego del partido ante Ajax, Sergio Ramos admitió lo siguiente: "Viendo el resultado mentiría si dijera que no la he forzado, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicada y lo he decidido así", razón por la cual fue sancionado duramente.

Además, las cámaras de Gol fueron las que revelaron la conversación que tuvo Sergio Ramos con el banquillo del Real Madrid preguntando si forzaba a que le pongan una tarjeta amarilla.

