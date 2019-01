Sudamericano Sub 20: Pablo Bonilla habló tras insulto de Nico Díaz

Uno de los protagonista salió a hablar tras el escándalo suscitado por el insulto del chileno Nico Díaz a Pablo Bonilla en el duelo entre Chile vs Venezuela por el Sudamericano Sub 20. Futbolista 'llanero' habló con la prensa de su país y aseguró que no le guarda ningún rencor a su rival.

Bonilla habló por primera vez

'Si quieren acercarse a estrechar su mano lo haremos sin ningún inconveniente', declaró Pablo Bonilla, defensor de la Sub20 de Venezuela que fue llamado 'muerto de hambre' por Nicolás Díaz.

"Si quieren acercarse a estrechar su mano lo haremos sin ningún incoveniente" Pablo Bonilla, defensor de la vinotinto Sub20 que fue llamado "muerto de hambre" por Nicolás Díaz habló por primera vez luego del incidente en EXCLUSIVA para la casa del fútbol nacional#SUB20xTLT pic.twitter.com/U2B9l3Bogg — TLT ¡La Tele Tuya! (@LaTeleTuya) 20 de enero de 2019

Horas antes Nicolás Díaz había pedido disculpas a Pablo Bonilla utilizando las redes sociales 'Por medio de la presente, quisiera hacerles llegar mis más sinceras disculpas por mi reprochable actitud hacia Pablo Bonilla y el pueblo venezolano', expresó a través de una carta que difundió la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile.

Según medios locales chilenos, la Federación Venezolana de Fútbol estudiaba pocas horas después del partido denunciar a Díaz ante la Conmebol. 'Si respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento son cosas que pasan en la cancha', agregó Nico Díaz en Instagram.