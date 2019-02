La sorpresa en la convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Barcelona

Real Madrid se batirá contra el Barcelona en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa de Rey en el Santiago Bernabéu hoy desde las 3:00 pm (hora peruana). Y el equipo merengue ya dio a conocer la lista de convocados para este clásico que define al primer finalista.

La sorpresa sin duda fue la ausencia de Isco Alarcon, quien no fue llamado pese a contar con el alta médica luego de recuperarse de una lesión. Si bien el malagueño no ha venido siendo titular, llama la atención que no esté considerado ni para el banco de los suplentes en este importante duelo.

Real Madrid convocó a 20 fubolistas para hoy y los que acompañarán a Isco en las gradas del estadiO serán Mariano, Brahim y Vallejo.