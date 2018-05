Sir Alex Ferguson y sus extrañas preguntas al salir del coma

Sir Alex Ferguson desayuna, almuerza, cena y duerme siempre pensando en fútbol. Así lo demostró el ex técnico del Manchester United cuando salió del coma, tras una hemorragia cerebral, al hacer preguntar referentes al fútbol. Por ello, sus familiares no deben haberse sorprendido al escuchar sus primeras palabras tras despertar del coma al que fue inducido.

Según informó el periódico inglés The Sun, Fergunson no se demoró en preguntar sobre fútbol luego de mostrar sus primero síntomas de recuperación. "¿Cómo le fue al Doncaster?", preguntó el ex DT de 76 años. Esto se debe a que el Doncaster Rovers, un club de la tercera división, es dirigido por su hijo Darren Ferguson. Sir Alex había sido trasladado al hospital horas antes de que el Doncaster reciba al Wigan.

El club que dirige el hijo de Ferguson se hizo eco a través de las redes sociales al dedicarle un mensaje: "Las primeras palabras de Sir Alex después de su cirugía fue preguntar por el resultado del Doncaster. Las primeras palabras de nuestro cuerpo técnico y nuestros hinchas después del partido fue preguntar cómo había salido la cirugía", contó.

