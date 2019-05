Diego Simeone revela el próximo club de Antoine Griezmann tras dejar Atlético de Madrid

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, deslizó este viernes el nombre del Barcelona como "posiblemente" el destino de Antoine Griezmann, quien comunicó el pasado martes a la entidad rojiblanca y anunció oficialmente que ejercerá su cláusula de rescisión, pero sin desvelar su nuevo club.

Cuando fue preguntado en la rueda de prensa por la salida de futbolistas que buscaban dar otro paso deportivo en otro equipo, aunque su sueldo sea igual o superior en el Atlético, el técnico contestó: "Porque van siempre buscando equipos muy importantes, como el Bayern Múnich Lucas, (Griezmann) posiblemente el Barcelona, y son equipos mejores que nosotros".

"Seguramente que como clubes históricamente son mejores, sin duda. Entonces ellos van buscando deportivamente hablando ese crecimiento", añadió el técnico argentino.

También está en duda la continuidad de Rodrigo Hernández, con el Manchester City dispuesto a pagar su cláusula de rescisión. "He hablado bastante con él. De los últimos años, es el futbolista que más se ha adaptado al equipo, con obviamente muchas cosas por mejorar. No tengo duda de que su crecimiento es enorme", explicó.

"Me pone contento que equipos poderosos le observen el crecimiento que ha tenido del Villarreal a hoy. El que apostó por él fue el Atlético, con el que siempre se ha identificado, está muy feliz en Madrid y lo que nosotros le transmitimos es que tiene 22 años, un montón por mejorar, se van un montón de futbolistas muy importantes dentro del equipo. No tengo ninguna duda de que los Saúl, Rodrigo, Koke, Giménez, Oblak son los que van a generar eso. Hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilos porque no se mueve nada", avisó el DT.

Entre tantos movimientos, más el fin de contrato de Diego Godín, Juanfran Torres y Filipe Luis, del que dio a entender que no seguirá en el club —es el único de los tres que aún no ha anunciado que se termina su etapa en el Atlético—, Simeone divisa el futuro: "Todo lo que viene por delante para mí es maravilloso. Veo mucha ilusión".

"Esto nos va a generar cambios importantes. Es normal que estas cosas sucedan. Cuando renovamos las valorábamos. Y ahora ojalá que tengamos el ojo para seguir creciendo y seguir compitiendo como lo hemos hecho siempre", incidió Simeone, que se imaginaba cuando firmó su renovación, tras la derrota 1-3 ante Real Madrid del 9 de febrero, que podían aparecer "todas estas situaciones".

Fuente: EFE

Más noticias en otros medios