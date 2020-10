Por Champions League 2020-21, Juventus vs. Barcelona EN VIVO por la jornada 2 del Grupo G y con transmisión EN DIRECTO minuto a minuto a través de ELBOCON.PE. Conoce aquí los canales de TV que debes sintonizar para no perderte este partidazo por el torneo de clubes más importante del mundo, que lastimosamente no podrá contar con la presencia de Cristiano Ronaldo en el esperado reencuentro con Lionel Messi. Aquí te dejamos los detalles para que sepas cómo y dónde ver este partido.

Dónde ver EN VIVO el Barcelona vs. Juventus

Argentina | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil | Esporte Interativo Plus

Canadá | DAZN

Chile | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia | ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

República Dominicana | SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador | ESPN Play Sur

Alemania | Sky Go, SRF zwei, Sky Ticket, Blue Sport, Sky Sport 2/HD, Sky Sport 1/HD, DAZN

Panamá | Flowsports.co, Flow Sports App

Paraguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal | Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico | SportsMax App, SportsMax 2

España | Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido | BT Sport App, Talksport 2 Radio UK, BTSport.com, BT Sport 3

Estados Unidos | ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, CBS All Access, UniMás, TUDN USA

Uruguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela | ESPN Play Sur

Cómo ver ESPN 2 en vivo gratis online

ESPN : Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

Así llega Juventus al duelo ante Barcelona

El esperado reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el partido del miércoles, el cara a cara entre los dos mejores jugadores de la última década está cada vez más complicado al no disponer el portugués del resultado negativo al test del covid-19 que le permita jugar.

“Ha hecho el test y por la noche tendremos el resultado definitivo”, adelantaba a primera hora de la tarde el técnico, Andrea Pirlo. “Si es negativo, ya veremos que hacemos. No es fácil jugar un partido tras quince días de inactividad”, precisó.

El canal portugués TVI anunció en su informativo nocturno que CR7 “dio de nuevo positivo al covid-19” en las pruebas realizadas por el club, por lo que solo queda esperar un último resultado, “el de la UEFA”, que de ser positivo también dejaría sin opciones de jugar a Ronaldo.

El delantero de la ‘Juve’ está alejado de los terrenos de juego desde que el 14 de octubre se anunciara su positivo durante su concentración con la selección de Portugal.

Barcelona buscará recuperarse tras la caída en El Clásico

El equipo azulgrana lidera la llave empatado a puntos con la Juventus, segundo clasificado por la peor diferencia de goles respecto a los catalanes.

“Es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar muy lejos en este campeonato, es importante que saquemos un buen resultado”, advirtió el técnico azulgrana, Ronald Koeman, quien, no obstante, no cree que sea un partido decisivo.

Por detrás de los dos gigantes se sitúan el Dinamo de Kiev y el Ferencvaros húngaro, al que el Barça goleó 5-1 la pasada semana. El equipo azulgrana busca una victoria en Turín que le dé el liderato del grupo y que espante los fantasmas surgidos tras perder 3-1 el sábado en el clásico liguero contra el Real Madrid.

La segunda derrota consecutiva en el campeonato español reactivó las dudas en torno a un equipo en plena reconstrucción, en el que Koeman parece tener como únicos fijos en ataque a Messi y Ansu Fati, que ha sabido tomar el relevo de Luis Suárez en la asociación con el ’10′ azulgrana.

Juventus vs. Barcelona: Posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata.

Barcelona: Neto, Dest, Lenglet, Araújo, Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Dembélé, Griezmann, Leo Messi; y Ansu Fati.

