Sigue EN VIVO - Liverpool vs. Roma ONLINE semifinal Champions League

El partido que abrirá las semifinales de Champions League será el interesante Liverpool ante Roma que será disputado en el mítico Anfield (1:45 pm por ESPN y Fox Sports). El equipo de Jürgen Kloop tiene a un Mohamed Salah 'endiablado' mientras que la Roma apelará al poder goleador de Edin Dzeko.

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp habló en la previa y dijo: "Ambos tenemos la oportunidad de llegar a la final. Me gusta la forma en la que la Roma lo ha hecho, ellos perdieron a Salah y a Emerson como nosotros perdimos a Coutinho, pero los dos continuamos creyendo en nosotros mismos. Tienen todo mi respeto. ¿A quién le importa que no seamos favoritos en esta Champions?", mostrándose bastante respetuoso con el rival.

Por su parte, Eusebio di Francesco afirmó que "ellos juegan contra el equipo de Liverpool y no contra Mohamed Salah". Y razón tiene el técnico de la Roma, pues pese a que Mohamed Salah es el goleador para Liverpool, con 8 tantos en la Champions League, Roberto Firmino y Sadio Mané están en su misma línea.

Posibles alineaciones

Liverpool: Loris Karius; Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino.

Roma: Alisson Becker; Federico Fazio, Kostas Manolas, Juan Jesús; Kevin Strootman, Daniele de Rossi, Radja Nainggolan, Alessandro Florenzi, Aleksandr Kolarov, Patrick Shick y Edin Dzeko.