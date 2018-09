Shaquille O'Neal 'pidió matrimonio' a exnovia del 'Chicharito' y aceptó

La leyenda del basquet, Shaquille O'Neal protagonizó un momento bastante curioso junto a la periodista y expareja de Javier 'Chicharito' Hernández, Lucía Villalón, de quién quedó flechado desde el momento que la conoció cuando hacían una entrevista para el canal Univisión.

Mientras hablaban de la vida privada de la exestrella de Los Angeles Lakers, Lucía se vio sorprendida con una confesión: "Mi vida es buena y quiero casarme con una de mis analistas favoritas de Univisión. Ella sabe quien es. Tiene 30 años y no tiene ni novio ni hijos", afirmó Shaquille O'Neal, sorprendiendo a la periodista española.

Pero esto no fue todo y le propuso matrimonio: "Te amo. ¿Te casarías conmigo?", lanzó el exbasquetbolista, dejando completamente sorprendida a Villalón. Además, sacó el anillo y al ver que era un poco grande para ella, se ofreció en hacerlo más pequeño para que calce a su medida.

En una publicación realizada en su cuenta de Twitter, Lucía Villalón aceptó la propuesta hecha por O'Neal, aunque claramente todo era parte de un divertido momento.

El gran día en que Shaquille ONeal me pidió matrimonio!!!! @shaq of course I say yes!!!@UnivisionSports @raulguzman @DiegoBalado @GOLAZODEPABLO pic.twitter.com/Y9RMQEPP7N

— Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) 21 de septiembre de 2018