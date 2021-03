Juventus empezó a despedirse del sueño de volver a levantar la Serie A esta temporada. El cuadro de Andrea Pirlo perdió por 1-0 gracias al tanto de Adolfo Gaich y se colocó a diez puntos por debajo del primer lugar de la competición, Inter de Milán. El objetivo está muy cuesta arriba.

Para el cuadro de Filippo Inzaghi esta no fue una victoria más. No ganban un partido desde el pasado 6 de enero de 2021, es decir, ya más de dos meses. Por ello, una vez que el árbitro hizo sonar el pitazo final, su community manager no pudo evitar celebrar.

Una serie de letras sin sentido fueron escritas por el encargado de la cuenta de Twitter del cuadro ‘brujo’. Rápidamente se convirtió en viral. Los fanáticos tampoco tuvieron palabras para describir su felicidad.

La emoción del CM de Benevento luego de vencer a Juventus por la Serie A. (Captura: Twitter)

Juventus se despide de la Serie A

Gaich consiguió su tanto en Turín en el minuto 69, aprovechando un mal pase del brasileño Arthur en la línea defensiva para robar un balón en la frontal del área, adentrarse en ella, y enviar un tiro cruzado que terminó alojado en las redes del polaco Wojciech Szczesny.

Cristiano Ronaldo intentó sin éxito que la Juventus derribara el muro visitante, desesperándose por momentos, y vio incluso cómo le anulaban un tanto por fuera de juego.

En la clasificación, la Juventus se queda tercera, a diez puntos del líder, el Inter de Milán, que no juega este fin de semana al haber aplazado el duelo que tenía previsto para el sábado ante el Sassuolo (8º) por casos de covid-19 en el plantel de Antonio Conte.

La ‘Juve’ queda a un punto del AC Milan (2º), que visita este domingo a la Fiorentina (14ª) y que podría por lo tanto consolidar su segundo puesto.