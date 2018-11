Sergio Ramos se disculpó tras romperle la nariz a Milan Havel

Sergio Ramos protagonizó un fuerte incidente en la Champions League. El defensor español impactó un terrible codazo en la nariz de Milan Havel, provocándole una ruptura del tabique nasal, por lo que tuvo que ser sustituido al minuto 38. Tras ello, el capitán del Real Madrid pidió disculpas pero dejó un claro mensaje sobre su estilo de juego.

"No estaba en el guión que saliese a hablar, he ido a buscar a Milan al vestuario y no estaba porque ha ido a hacer unas pruebas y le he puesto un mensaje. Es una acción muy rápida, hay contacto pero no hay intención ni mucho menos de hacer daño a un compañero. La nariz es muy delicada, lo he sufrido, cualquier golpe deja mucha sangre. Le deseo que se recupere muy rápido", dijo en la zona mixta del estadio Doosan Arena.

Más allá de las disculpas, Sergio Ramos dejó un claro mensaje acerca de su estilo de juego: "Lo que pasó con Salah te cohíbe, sabiendo la repercusión que puede tener, ahora lo piensas 30 veces, pero no voy a cambiar mi forma de jugar que ha sido clave de mi éxito. Jamás he ido con intención de hacer daño a un compañero y me he roto la nariz tres veces", sentenció el defensor.

