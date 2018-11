Sergio Ramos responde tras ser acusado de incumplir reglas antidopaje

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, tiene mucho que contar y responder después de la goleada recibida ante Eibar por la Liga que tiene al club merengue resquebrajado por dentro y fuera.

El líder fondo merengue no sólo analizó la derrota de su equipo sino también la noticia de Football Leaks que acusaba al defensa de incumplir dos veces las reglas antidopaje. "Es un tema complicado. Mi equipo legal saldrá ante estas acusaciones, ya lo hicieron ayer el Real Madrid y la UEFA. A lo largo de mi carrera profesional llevo más de 300 controles y nunca he incumplido nada".

Sin miedo, Sergio Ramos aseguró: "El portal este nos avisó hace un mes y medio amenazando de la noticia y sabíamos que iba a salir, pero como nosotros teníamos la verdad en casa pues estábamos tranquilos, no teníamos miedo".

Las medidas que tomará, son obviamente legales: "Han intentado manchar mi nombre y mi estatus. Después de 15 años jamás me he negado a un control antidoping. Los que han puesto los papeles encima de la mesa saben que no hice nada ilegal. Si en algo he dado positivo en mi carrera es en horas de trabajo. Llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto con mi tabla... y al que le joda que se meta en agua".

Si falta o no Cristiano

Cuando le preguntan por la ausencia de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos afirmó. "La plantilla es la que es desde el comienzo de temporada y estamos los que estamos. A mí no me corresponde hacer ese análisis".El momento del Real Madrid lo siente duro y pesado. "No hemos estado al nivel. No hay excusas. El fútbol está igualado, se llame como se llame el equipo. Cuando no igualas al rival en ganas, actitud y ritmo, pasa lo que pasa".

Según el capitán, le está faltando actitud al Real Madrid. "Hay que analizar el partido. Cuando no tienes actitud todo es más difícil. No estamos para hacer valoraciones a nivel físico, físicamente no andamos mal. Ha sido falta de actitud de los jugadores"

El mal resultado ante Eibar, dolió mucho. "Cuando el resultado es negativo entras en una mala dinámica, el equipo no levantó la cabeza ni tuvo la tranquilidad que se necesitaba. Nos ha salido todo mal y al rival todo bien, y toca felicitar al Eibar".