Sergio Ramos fue pifiado por ingleses cada vez que tocó el balón

Sergio Ramos no la pasó bien en Wembley durante la visita de España a Inglaterra por su juego de la Liga de las Naciones, los hinchas locales todavía no olvidan cuando el defensor del Real Madrid lesionó al egipcio Mohamed Salah, en esa misma cancha, por la final de la Champions League 2017-18, disputada ante Liverpool.

No la pasó bien

Hooligans se la agarraron con el zaguero español, abuchearon a Sergio Ramos cada vez que tocaba el balón. Apenas había empezado el duelo cuando recibió el balón de parte de Marcos Alonso y el abucheo se hizo sentir de inmediato, esa misma escena se repitió durante todo el encuentro que terminó 1-2 a favor de la 'furia roja'.

VIDEO: DIRECTV SPORTS

'No es algo que me preocupe que el público me reciba mal. Nunca he intentado hacer daño a un compañero. Duermo muy bien y no me importa cómo me reciban', comentó el mismo Sergio Ramos en a previa del duelo.

Sergio Ramos reconoció que España ha bajado en los últimos años, en referencia a los pobres resultados de los últimos dos mundiales y de la pasada Eurocopa, donde la selección no pudo igualar los éxitos de la época comprendida entre 2008 y 2012. 'Nuestro objetivo es recuperar lo que hemos perdido. Por eso vamos a darlo todo por nuestra parte. Queremos volver a enamorar al mundo', añadió.

Además, el jugador del Real Madrid resumió los primeros días con Luis Enrique como un tiempo para asimilar conceptos y con muchas charlas tácticas. Sergio Ramos también espantó los rumores sobre un posible retiro de la selección y sentenció que se sigue sintiendo joven y con mucha ilusión.