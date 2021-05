Sergio Ramos es la principal ausencia en la selección de España para afrontar la Eurocopa 2020. La sorpresiva noticia se oficializó este lunes, con la convocatoria que dio a conocer el técnico Luis Enrique, sin el capitán de Real Madrid, presente en los últimos cuatro Mundiales y las últimas tres competencias europeas.

Minutos después de no ver su nombre en la relación de 24 jugadores de España, Sergio Ramos se pronunció en redes sociales y lamentó su ausencia. “Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa”, fue el mensaje inicial.

“He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere”, añadió Sergio Ramos, quien en el 2021 solo ha podido estar presente en siete partidos.

El lamento de Sergio Ramos por su ausencia en la convocatoria para la Eurocopa.

“Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero”, también indicó.

Por último, Sergio Ramos compartió unas palabras de aliento a sus colegas: “Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre Viva España y Hala Madrid”.