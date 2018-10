Sergio Ramos se disculpa con Reguillón y el juvenil responde por la agresión

Alta tensión en los entrenamientos del Real Madrid. Sergio Ramos sufrió un golpe en la nariz por parte de Sergio Reguillón y el capitán del conjunto merengue le respondió con un pelotazo. Esta actitud, lamentable para ser de un capitán, fue duramente criticada pero de inmediato se disculpó.

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos Sergio Reguillón!! Carpetazo y a por el partido de mañana", publicó Sergio Ramos en su cuenta de Twitter tras el incidente con el juvenil merengue.

De manera automática, Sergio Reguillón le envió un mensaje a Sergio Ramos, terminando con toda la polémica tras el incidente en Valdevedas: "Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!", publicó Reguillón.

Real Madrid tiene un encuentro importante por la Champions League este martes a las 2:00 pm (hora peruana) ante Viktoria Plzen. El equipo de Julen Lopetegui deberá recuperarse de la última derrota ante CSKA Moscú por 1 a 0 y enfrentará al colero del grupo.

