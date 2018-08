Sergio Ramos arremetió contra Jürgen Klopp con polémicas afirmaciones

Jürgen Klopp y Sergio Ramos han iniciado una 'guerra' debido a unas polémicas palabras del técnico alemán, quien cuestionó la actitud del defensor central del Real Madrid, sobre todo, tras la lesión de Mohamed Salah en la final de Champions League.

Las palabras de Klopp

"No voy a hacer mas hincapié en ese tema porque se dio muchísima repercusión a la opinión de cada persona. Es respetable, ya di la mía en su día, en ningún momento voy a agarrar el brazo a nadie, me lo agarran a mi primero y es un lance de juego", dijo Jürgen Klopp sobre Sergio Ramos y obtuvo una fuerte respuesta.

"Por supuesto que me hubiera gustado ganar la Champions y, si después me hubieran mostrado los incidentes, yo tampoco habría devuelto el título. No espero eso de Ramos, pero sí que recapacite sobre su comportamiento en ciertas situaciones", afirmó en una entrevista con Sport1 de Alemania.

Respuesta de Ramos

Sergio Ramos no se quedó callado y afirmó que "Su opinión es para justificar no ganar la final pero no es la primera que pierde. Que deje a jugadores que llevamos muchos años ganando títulos y a ver si puede decir lo mismo",afirmó y además agregó "que (Kopp) no ha ganado ninguna final, que se centrara en su trabajo y que dejara a los demás que sí han conseguidos grandes títulos".

Sin embargo, afirmó que sí lo ha votado entre los mejores entrenadores de la temporada: "De hecho es uno de los entrenadores que he votado. Más allá de sus opiniones, lo he votado como mejor del año para que se quede más tranquilo".

LEE ADEMÁS