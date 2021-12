Un día triste en el mundo del balompié. Sergio Agüero anunció su retirada del fútbol profesional por una arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en el choque del FC Barcelona vs. Alavés. El momento fue muy emotivo por sus palabras y los presentes, sin embargo, tuvo una pequeña sonrisa al recordar el gol que le anotó al Real Madrid.

El ‘Kun’ no llegó a tener gran participación como jugador del ‘Barca’, pero un detalle curioso es que, el único gol que consiguió marcar con la camiseta azulgrana fue contra el máximo rival de los culés, el Real Madrid.

La anotación se dio en el Camp Nou en la victoria de la ‘Casa Blanca’ por 1-2. Dentro de sus declaraciones, el delantero argentino recordó el tanto: “No está mal que mi último gol haya sido contra el Madrid, ¿No?”

Muchos clubes y futbolistas decidieron mandarle un mensaje de despedida al máximo goleador del Manchester City, uno de ellos fue el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti. “Fue un honor competir frente a un jugador como tú, Sergio ‘Kun’ Agüero’, uno de los mejores jugadores del mundo. Mucha suerte para ti y para tu familia”, sostuvo el mensaje del Real Madrid en sus redes sociales.

Sergio Agüero anuncia su retiro del fútbol

Sergio Agüero anunció que no volverá a la actividad en conferencia de prensa. “He decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Es una decisión que tomé. Primero es mi salud, sabemos que la razón de mi decisión es por el problema que tuvo hace un mes. Estuve en buenas manos del médico, que han hecho lo mejor y eso ha sido que sería mejor dejar de jugar”, expresó.

“Tomé la decisión hace 10 días o una semanas. Esperé para tener una esperanza, pero no hubo opciones. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no podía seguir. Empecé a mentalizarme, pero no fue fácil”, añadió.