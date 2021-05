Sergio Agüero jugó su último partido en el Etihad Stadium con Manchester City y firmó un doblete ante Everton. El contrato no fue renovado y no quedó más remedio que empezar a ver nuevos horizontes, algo tieen “herido” al ‘Kun’, según cuenta The Athletic.

“Agüero está herido por la forma de salida del City, pero lo dejó de lado para hacer lo que siempre hace: marcar y sonreír”, titula el medio británico en un artículo publicado este lunes. “Dicen que su problema ha sido con Guardiola, porque fue él y solo él quien decidió que no habría nuevo contrato”, añade.

La fuente informa que la comunicación entre Sergio Agüero y Pep Guardiola en las última semanas no fue la de tiempos anteriores en Manchester City. Ese distanciamiento habría empezado luego de que se hiciera oficial que el atacante no continuaría en el club en marzo.

Show Player

“Está triste por tener que irse. Pienso que quería quedarse, pero las palabras que él me transmitió fueron: ‘esto es un negocio y ellos quieren traer a otro delantero’”, contó el periodista Martin Tyler, de Sky Sports, que le reveló Sergio Agüero.

¿Kun se muda a Barcelona?

Sergio Agüero está cerca de fichar por el Barcelona para jugar con su amigo Lionel Messi, desveló en una entrevista con la BBC emitida este lunes su técnico en el Manchester City Pep Guardiola.

“Quizás revelo un secreto, quizás esté cerca de llegar a un acuerdo con el club de mi corazón, el Barcelona. Va a jugar junto al mejor, Leo Messi. Estoy seguro de que va a disfrutar y a hacer más fuerte a mi Barça”, dijo Guardiola en una entrevista con la BBC el domingo tras el cierre de la Premier League.